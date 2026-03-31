Altri cinque punti di penalizzazione per il Trapani di Antonini: squadra all’ultimo posto in Serie C

Ancora una penalizzazione per il Trapani di Valerio Antonini, squadra del girone C di Serie C. 5mila euro di ammenda e 5 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per le “solite” violazioni di natura amministrativa: questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Il club era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. I siciliani hanno adesso 22 punti, gli stessi del Siracusa ultimo in classifica, quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato.

Ieri, la Corte d’Appello Federale aveva confermato la penalizzazione di 5 punti dello scorso 9 marzo sempre per violazioni sempre di natura amministrativa, respingendo il reclamo del Trapani. La decisione di ieri aveva indirettamente ufficializzato che il Trapani non sarebbe stato escluso dal girone C di Serie C e avrebbe terminato la stagione. Sommando la penalizzazione arrivata oggi a quelle dei mesi scorsi, sono in tutto 25 i punti inflitti al club siciliano nel corso di questo campionato.