L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale in una storia su Instagram ha festeggiato per l'esito del voto

La battaglia politica sul referendum costituzionale questa volta non ha arruolato calciatori e sportivi. La riforma della giustizia non era tema facilmente maneggiabile e nessun partito ha voluto puntare su un volto pop, preso magari dal mondo dello sport. Tanto meno gli atleti hanno pensato di schierarsi, almeno pubblicamente: pratica ormai in disuso. Tra i pochissimi ad esprimere la propria scelta, seppur a referendum già concluso, c’è stato Claudio Marchisio ,

“Il “NO” più bello della giornata”, ha scritto l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale in una storia su Instagram. Un inequivocabile festeggiamento per la vittoria del No al referendum, di fronte ai suoi 4,8 milioni di follower. Oggi 40enne, Marchisio dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2019 ha sempre dimostrato un grande interesse per i temi sociali e civili. All’inizio della sua collaborazione come opinionista sportivo, ha scritto per il Corriere della Sera diversi articoli anche su temi come lavoro, ecologia, odio e abuso di potere delle forze dell’ordine. Nella sua bio su Instagram si legge: “Non amo le barriere, se non sui calci di punizione”. Da tre stagioni lavora come opinionista per Prime Video.