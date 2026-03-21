L’azzurro, numero 2 del mondo, si impone con un doppio 6-3 in un’ora e 10 minuti e vola al terzo turno

Jannik Sinner non concede nulla al debutto nel Miami Open 2026 contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale. L’azzurro, numero 2 del mondo, si impone con un doppio 6-3 in un’ora e 10 minuti e vola al terzo turno del secondo Masters 1000 stagionale. Il primo, Indian Wells, lo ha vinto: spostandosi dalla California alla Florida, la forma sembra essere rimasta intatta.

Sinner ha fatto sembrare la vittoria molto semplice. Il servizio continua a funzionare bene e ha dato il suo apporto anche con 9 ace: l’azzurro ha vinto il 90% dei punti giocati sulla sua prima di servizio. Ha dovuto giusto annullare una palla break a metà del primo set. Mentre si è preso il break su Dzumhur sempre all’inizio del set, per poi controllare il match. Anzi, forse avrebbe potuto perfino chiudere prima. Dettagli.