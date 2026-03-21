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Ultimo aggiornamento: 15:04

Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedale

di Redazione Sport
La ciclista 27enne veneta è stata catapultata nella strada sottostante. Subito soccorsa dai sanitari, il suo team conferma che è rimasta cosciente
Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedale
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Attimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Una tremenda caduta nella discesa della Cipressa ha visto coinvolte diverse atlete, tra cui Margaux Vigié, Kasia Niewiadoma e Kim Le Court. Chi ha avuto la peggio è però Debora Silvestri, la 27enne veneta che corre per il team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

Silvestri nella bruttissima caduta si è ritrovata un ostacolo davanti all’improvviso e dopo aver frenato è stata catapultata nella strada sottostante. La ciclista, alla sua prima partecipazione alla Milano-Sanremo, è rimasta cosciente ed è stata assistita dai sanitari della corsa. Poco dopo il trasferimento in ospedale per le cure del caso: il suo team ha confermato però che Silvestri è cosciente.

Nel frattempo, la seconda edizione della Sanremo Women è stata vinta da Lotte Kopecky: la belga in una volata ristretta ha battuto la svizzera Noemi Ruegg e un’ottima Eleonora Gasparrini.

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