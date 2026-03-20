Dopo la sconfitta per 3-4 contro il Bologna, la Curva Sud ha fatto segno ai giocatori di tornare negli spogliatoi. Il leader giallorosso: "Volevamo passare, è dura perché l’avevamo ripresa"

Delusione e amarezza. La Roma perde in casa contro il Bologna ai tempi supplementari e viene eliminata dall’Europa League dopo aver rimontato dall’1-3. E a fine partita viene pure respinta dai propri tifosi. È quanto accaduto all’Olimpico ieri, 19 marzo. 3-4 il risultato finale, con il gol di Nicolò Cambiaghi a decidere la sfida al 111esimo. Una partita tiratissima, emozionante e che ha regalato ben 7 gol. “Siamo tutti delusi di essere usciti, loro l’hanno fatta sentire così”, ha dichiarato Bryan Cristante dopo la partita.

A fine partita infatti la Curva Sud, parte più calda del tifo giallorosso, ha fatto segno alla squadra di non andare sotto la curva per salutarli, ma di tornare negli spogliatoi. Tutto sotto i fischi dello stadio, amareggiato dall’esito finale del match in una competizione che era un obiettivo dichiarato da parte del club di Gasperini. L’Europa League era un’alternativa importante al quarto posto in campionato, un viatico non indifferente per qualificarsi in Champions League. Adesso l’unica via d’accesso rimane il campionato, dove la Roma però sta faticando: l’ultima vittoria è di un mese fa. 22 febbraio, contro la Cremonese.

Sul tema fischi e delusione della Curva Sud è tornato appunto anche Bryan Cristante nel post gara: “Eravamo andati sotto, eravamo stati bravissimi a recuperarla, nei supplementari sembravamo in controllo. Ce la prendiamo con noi stessi”, ha spiegato il centrocampista giallorosso, tra i giocatori di maggior leadership in casa Roma. “La reazione del pubblico? Siamo tutti delusi di essere usciti, loro l’hanno fatta sentire così – ha ammesso -. Volevamo passare, è dura perché l’avevamo ripresa e la stavamo interpretando nel modo giusto. Invece andiamo a casa noi”.

“È stata una partita molto avvincente, usciamo con grande rammarico. Abbiamo visto il meglio e il peggio di quello che potevamo fare: il meglio per quasi tutta la partita, il peggio nelle situazioni in cui abbiamo concesso gol, è un peccato aver fatto certi errori“, ha invece dichiarato Gasperini a Sky Sport dopo l’eliminazione. Ci sono ancora nove partite in campionato: per la Roma c’è un solo modo per cancellare la delusione europea. Ottenere quel quarto posto che oggi è distante soli 3 punti.