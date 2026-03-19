di Enza Plotino

Una miopia davvero grave, quella di Meloni. Pensare di fare la guerra alle fonti energetiche rinnovabili significa affrontare con gli occhiali dell’ideologia più becera e antiprogressista un comparto importante come quello energetico, che avrebbe bisogno di migliori teste e di analisi più elevate. La premier ha lanciato la sfida all’Europa chiedendo, attraverso il ministro Urso a Bruxelles, lo stop temporaneo del sistema Ue di scambio delle quote di emissione Ets (Emissions trading system), ritenuto un fattore che incide in modo significativo sui costi a carico delle imprese.

Che già l’Ets fosse bersagliato da più parti e da chi si oppone a ogni riforma di innovazione che possa pestare i piedi allo status quo delle grandi imprese energivore e inquinanti, è un fatto. L’Ets è lo strumento principale con cui l’Europa cerca di ridurre l’inquinamento industriale, attuando il principio cap and trade (limita e scambia) costringendo chi inquina a pagare per ogni tonnellata di gas serra emessa.

Nella visione del governo, è necessario mettere mano al mercato che obbliga centrali elettriche e grandi industrie energivore a comprare quote di CO2 quando inquinano. Da tempo i governi di destra europei, favorevoli al ritorno massiccio ai fossili, stavano tentando di forzare l’Europa a sterzare verso questo ritorno al passato: “bisogna pensare alla competitività delle imprese europee” dicono. Con l’aggiunta, in questi giorni, dell’aumento dei prezzi di gas e petrolio innescato dai bombardamenti statunitensi e israeliani sull’Iran e da tutto quel che ne sta derivando.

Quale occasione migliore per assestare un nuovo colpo al processo di transizione energetica che fa venire l’orticaria a tutta la destra europea? Ma la battaglia di Meloni, a braccetto stretta stretta con Orban, sembra proprio, e per fortuna, tutta in salita: i Paesi nordici sono pronti a fare muro in difesa del meccanismo verde, mentre Parigi resta fredda all’ipotesi di sospenderlo. Tra oggi e domani al Consiglio europeo si parlerà proprio di come far fronte all’aumento dei prezzi di bollette e carburanti: i governi di Italia, Germania e Belgio hanno organizzato una videocall di pre-vertice durante la quale la nostra premier ha lanciato la proposta di mettere da parte il sistema europeo di scambio delle emissioni.

Oltre ai paesi nordici e i vertici europei, anche il premier spagnolo Sánchez si è messo di traverso. La Spagna è tra i paesi nettamente contrari a cancellare il sistema dell’Ets e quello che maggiormente sta avendo risultati importanti in economia sulla base di una politica energetica fortemente spinta sulle rinnovabili.

Che fosse in agenda la possibilità di rivedere il sistema Ets è un fatto, ma in tanti sia ai vertici degli organismi comunitari che al governo nelle capitali europee, ancor più che in passato in questi giorni di guerra, ricordano il ruolo che il meccanismo riveste per favorire l’unica fonte energetica grazie alla quale l’Ue può costruire la sua autonomia, evitare aumenti dei costi energetici e tirarsi fuori dal ricatto sempre insito nella necessità di importare combustibili fossili: quella rinnovabile.

Che per far fronte ad un’emergenza energetica globale si picconi un pezzo importante del green deal e della transizione energetica che l’Europa ha avviato con grandi difficoltà e con colpevoli ritardi è veramente un atto miope, ottuso e forse anche un po’ imbecille.

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