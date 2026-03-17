Notte di grande paura per Neil El Aynaoui. Tra lunedì e martedì il calciatore marocchino della Roma ha subito una rapina all’interno della sua abitazione in zona Castel Fusano, nella capitale, ed è stato sequestrato insieme ai suoi familiari. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti interamente di nero, armati di pistola e a volto coperto, sono entrati in casa dopo aver forzato una grata della finestra del salone. Nel momento in cui i rapinatori sono entrati in azione, El Aynaoui era con la sua famiglia all’interno della casa.

I ladri hanno così prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile, alla ricerca dei banditi che hanno operato nell’abitazione del centrocampista giallorosso.

Non è il primo caso di furti o rapine con calciatori di Serie A vittime negli ultimi tempi: negli scorsi mesi – sempre a Roma – i ladri avevano preso di mira Vecino, Gila e Zaccagni. Mentre tra i casi più recenti ci sono quelli di Vardy sul lago di Garda e Fullkrug in hotel. In nessuno di questi casi però i calciatori erano presenti.