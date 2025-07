Furto in casa del calciatore della Lazio Matias Vecino. I ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione del centrocampista uruguaiano a Roma, in zona Camilluccia, forzando una finestra. Ad accorgersene lo stesso Vecino, che ieri pomeriggio, rientrato a casa dopo qualche giorno di assenza (è in ritiro con la Lazio), ha dato l’allarme rivolgendosi ai carabinieri della compagnia Cassia che sono intervenuti per un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce lasciate dei ladri. Il colpo potrebbe esser stato effettuato nel fine settimana. Da un primo sopralluogo effettuato sul posto, mancherebbero diversi oggetti di valore tra gioielli e orologi.

I ladri si sarebbero introdotti forzando una finestra sul retro, andando a botta sicura vista anche l’assenza dell’uruguaiano. Al vaglio ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di sorveglianza del complesso residenziale dove abita il giocatore, che ha da poco rinnovato il suo contratto con la società del presidente Claudio Lotito.

Da Gila a Zaccagni, Vecino è l’ennesima vittima “illustre” dei ladri

Vecino è l’ennesimo giocatore della Lazio vittima dei ladri. A febbraio alcuni malviventi si erano introdotti a casa di Mario Gila. La sua abitazione in zona Formello era stata presa di mira dai ladri mentre il difensore spagnolo si trovava in campo contro il Napoli. In quel caso erano stati portati via gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 40mila euro. In passato anche Mattia Zaccagni era stato vittima di furti e rapine per ben tre volte.