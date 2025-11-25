Svaligiata la villa di Vardy durante Cremonese-Roma, portati via gioielli e orologi: il bottino

L'attaccante aveva scelto di abitare nella zona di Salò sul lago di Garda perché considerata sicura e tranquilla per i figli

Non è stata una domenica semplice per Jamie Vardy. Non solo per la sconfitta per 1-3 in casa con la sua Cremonese contro la Roma. Mentre infatti il calciatore era impegnato nel match di Serie A (e la famiglia, moglie e figli, in tribuna) nella sua villa di Salò si sono introdotti dei ladri, che probabilmente controllavano già da tempo gli spostamenti dell’attaccante inglese e hanno svaligiato la residenza dell’ex Leicester.

L’indagine è in mano ai Carabinieri della compagnia di Salò, ma secondo le prime ricostruzioni i ladri sarebbero entrati in casa forzando una finestra (secondo altre ricostruzioni era stata lasciata aperta per una distrazione). Tra gli oggetti prelevati dalla banda di malviventi (almeno tre) ci sono gioielli preziosi e costosissimi orologi – tra cui un Patek Philippe – per un bottino di oltre 100mila euro.

Dal suo arrivo alla Cremonese, l’attaccante aveva scelto di abitare nella località sul Lago di Garda con la moglie Becky e i figli proprio perché considerata una zona sicura e tranquilla anche per la sua famiglia. Di positivo c’è il fatto di non essersi trovati faccia a faccia con i malviventi, che aspettavano solo il momento giusto per agire. Dopo il furto a casa di Alessandro Bastoni – difensore dell’Inter – nel bergamasco, adesso è toccato a Vardy finire nel mirino di una banda di malviventi: è il secondo caso in poche settimane che coinvolge un calciatore.