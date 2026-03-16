Sabalenka trionfa a Indian Wells e sorprende tutti: il cucciolo finisce nel bidone del ghiaccio dopo la finale

Vince, festeggia, saluta il fidanzato (promesso sposo) e immerge prima la sua testa e poi il suo cane nel bidone del ghiaccio. La protagonista della sequenza è Aryna Sabalenka, che ha vinto in tre set la finale femminile di Indian Wells contro Elena Rybakina (3-6 6-3 7-6), annullando un match point e consolidando il suo primo posto. Tra Sabalenka e la stessa Rybakina (numero 2 del ranking) ci sono infatti più di 3mila punti di distacco.

Dopo l’ennesima vittoria, Sabalenka si è scatenata nel post gara. La finale si è infatti giocata con temperature proibitive (oltre i 35 gradi) e a fine partita la tennista bielorussa si è subito rinfrescata mettendo la testa nel bidone del ghiaccio a bordocampo. Qualche attimo dopo ha salutato il fidanzato Georgios Frangoulis, che le ha passato il loro cane, a cui Sabalenka ha riservato lo stesso suo trattamento. Il cucciolo infatti è finito nel bidone ghiacciato delle bevande per una pausa rigenerante. Ovviamente solo per qualche attimo, tra i sorrisi e lo stupore del pubblico presente sul centrale di Indian Wells.

Il cane è finito poi anche nell’intervista post partita di Aryna Sabalenka, che tra le risate del pubblico ha spiegato: “Grazie al mio fidanzato (ha mostrato ridendo la mano con l’anello, ndr). Che settimana: abbiamo preso un cucciolo, siamo prossimi al matrimonio e ho anche vinto un titolo. La ricorderò sicuramente per il resto della mia vita“, ha concluso Sabalenka.

“Che giornata – aveva esordito Aryna Sabalenka nell’intervista in campo prima della premiazione –. Fa un caldo terribile qui. Non so se riuscirò a parlare in modo coerente in questo momento, ma farò del mio meglio. Prima di tutto, congratulazioni a Elena per un altro fantastico torneo. Spero davvero di incontrarla di nuovo nelle fasi successive dei tornei e di poterci sfidare di nuovo in campo. Infine, ma non per importanza, voglio ringraziare la mia squadra per essermi sempre stata vicina, per avermi sempre sostenuta e per aver ascoltato tutte le sciocchezze che dico durante le partite. Grazie per essere così forti”.