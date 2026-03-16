Milan, scoppia il caso Leao: Allegri cerca l’abbraccio e lui lo evita. Ma la furia del portoghese è contro Pulisic

La Lazio ferma il Milan ospite all’Olimpico, 1-0 il risultato finale: la squadra di Allegri fallisce l’avvicinamento all’Inter capolista, che era stata fermata dall’Atalanta tra le polemiche. I nerazzurri hanno ora un vantaggio di 8 punti in classifica, mentre i rossoneri rischiano il sorpasso da parte del Napoli, distante una sola lunghezza. Soprattutto, però, devono gestire il caso di Rafa Leao. Il portoghese da tempo non si esprime ai suoi livelli, frenato anche da una pubalgia. Ma domenica sera all’Olimpico è esplosa anche la sua rabbia al momento del cambio deciso da Allegri. Una sceneggiata che cela un problema ben più grande: la convivenza sgradita con l’altro attaccante titolare del Milan, Christian Pulisic.

Leao si arrabbia al cambio: cosa è successo

Al 67esimo minuto, con i rossoneri sotto 1 a 0, Max Allegri ha scelto di togliere Fofana e Leao per fare spazio a Nkunku e Fullkrug. Il portoghese è uscito dal campo lentamente, sbracciando e protestando, tanto da costringere perfino il capitano Mike Maignan a correre fino a centrocampo per calmare il compagno e invitarlo a uscire. Anche Allegri ha provato a spegnere la polemica, abbracciando Leao. Il portoghese però si è divincolato e si è seduto in panchina ancora più nervoso, tirando calci un po’ ovunque, mentre le telecamere pescavano anche il ds Igli Tare visibilmente perplesso in tribuna.

Le tensioni tra Leao e Pulisic

Che Leao non accetti la sostituzione è anche legittimo, ma in quel momento il Milan aveva bisogno di recuperare e un atteggiamento del genere ha danneggiato la squadra. La rabbia di Leao, però, non era tanto per il cambio. Le telecamere di Sky hanno evidenziato almeno due situazioni durante la partita contro la Lazio in cui il portoghese si è infuriato con Pulisic, reo a suo dire di non avergli passato la palla. Leao accusa l’americano di non premiare i suoi scatti in profondità. Allegri, parlando nel post-partita, ha in qualche modo confermato: “Poteva essere servito meglio ed è rimasto un po’ arrabbiato”. Finora il feeling tra Pulisic e Leao, schierati insieme come centravanti, non è mai esploso. Un grattacapo per il tecnico in vista delle ultime 9 giornate di campionato.

La lettura di Paolo Di Canio

“Tu non puoi vedere per 70 minuti un giocatore che cammina e gli altri si sbattono“, ha commentato Paolo Di Canio a Sky Calcio Club, commentando la situazione. Poi ha ricordato un precedente episodio: “Pulisic a Cremona fu sostituito ed era arrabbiato perché lui rincorreva e non stava bene, ma l’altro ha sprecato quattro contropiedi. Allegri si sta barcamenando nell’equilibrio di dare un’opportunità maggiore a uno o all’altro”, è la lettura di Di Canio. Che aggiunge: “Oggi vede che c’è questa diatriba con Pulisic, ma è uno nella fase di non possesso si impegna, viene a legare il gioco. Mentre Leao non lo fa… allora dico ‘basta, mi hai rotto’”.