L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali: a San Siro finisce 1-1. Ma i nerazzurri si infuriano con Manganiello

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Doveva essere la partita del riscatto post derby per l’Inter di Cristian Chivu, ma i nerazzurri frenano anche contro l’Atalanta. A San Siro finisce 1-1 tra i nerazzurri milanesi e quelli bergamaschi: al gol di Pio Esposito nel primo tempo ha risposto Nikola Krstovic all’83esimo, segnando la rete del definitivo 1-1. A prendersi la scena però – tanto per cambiare in Serie A – sono stati gli episodi arbitrali. Questa volta a protestare è l’Inter, per due possibili momenti chiave: il gol del pareggio dell’Atalanta e un presunto rigore non fischiato per fallo su Frattesi nei minuti finali.

Il primo episodio è quello sul gol del pareggio di Krstovic. I nerazzurri hanno protestato a lungo per un presunto fallo di Sulemana su Dumfries sul recupero palla che ha portato alla rete dell’1-1. In questa circostanza Chivu ha protestato a lungo con il direttore di gara ed è stato espulso. Proteste arrivate per – a detta dell’Inter – una spinta sull’esterno olandese. Altre proteste furiose dei giocatori dell’Inter sono invece arrivate nei minuti finali, quando dopo una mischia in area, Scalvini ha colpito Frattesi e i nerazzurri hanno chiesto un calcio di rigore: l’arbitro però ha deciso di far proseguire. A fine gara caos a centrocampo: Barella, Dumfries e compagni hanno accerchiato l’arbitro Manganiello per chiedere spiegazioni sui due episodi in questione. A fine gara nessun tesserato dell’Inter ha parlato né alle varie tv e né in conferenza stampa: la società ha deciso di andare in silenzio stampa dopo gli episodi arbitrali delle ultime due partite.

Anche in questo caso non mancheranno le polemiche nel post gara e in settimana. Già nello scorso weekend i nerazzurri avevano protestato per il fallo di mano di Ricci all’ultimo minuto del derby perso per 1-0. Adesso il Milan ha l’occasione di tornare a -5 e riaprire definitivamente la lotta scudetto.