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Ultimo aggiornamento: 18:33

“Fallo su Dumfries e rigore? Non li ho visti, ma mi hanno detto che non c’erano”: Palladino dopo Inter-Atalanta

di Redazione Sport
Il tecnico della Dea ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 a San Siro: la società del presidente Marotta protesta per i due episodi nel finale, poi annuncia il silenzio stampa
“Fallo su Dumfries e rigore? Non li ho visti, ma mi hanno detto che non c’erano”: Palladino dopo Inter-Atalanta
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“Gli episodi? Non li ho visti“. Così Raffaele Palladino a Dazn svia sui presunti errori arbitrali in InterAtalanta, terminata 1-1 tra tantissime polemiche per le decisioni dell’arbitro Manganiello. “Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro”, ha concluso il tecnico del club bergamasco, non commentando più gli episodi più discussi del pomeriggio.

Di tutt’altro avviso sono invece i nerazzurri milanesi, che dopo la partita hanno annunciato il silenzio stampa come forma di protesta per le scelte di Manganiello sia in occasione del gol dell’1-1, sia in occasione del mancato fischio in area di rigore per il fallo su Frattesi. Chivu è stato espulso per proteste dopo il gol del pareggio, mentre a fine gara tutti i calciatori hanno accerchiato il direttore di gara per chiedere spiegazioni sulle scelte fatte nei due episodi citati.

Palladino ha poi spostato il focus sulla partita, con un punto importante per la sua squadra impegnata nella lotta Champions: “Era una settimana difficile, abbiamo affrontato due corazzate, mi è piaciuta la risposta della squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Potevano esserci strascichi, invece la squadra ha reagito bene, da uomini. Mi è piaciuta l’intensità, c’erano scorie fisiche. Anche lo spirito di chi è entrato mi è piaciuto, questo è un grande gruppo che tira da 4 mesi in cui gli chiedo tanto”.

Il tecnico ha poi concluso: “Sudano la maglia, danno tutto con grande impegno, non è facile giocare ogni tre giorni, li voglio ringraziare perché hanno fatto una grande partita. Siamo cresciuti durante la partita, il primo tempo era un’idea nostra rimanere più bassi. Purtroppo non abbiamo sfruttato i contropiedi che l’Inter ci concedeva. Nel secondo sapevo che l’inerzia poteva cambiare e quelli che subentrano danno sempre grande energia. Sono molto soddisfatto, felice, la squadra cresce, la nostra forza è la panchina”.

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