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Ultimo aggiornamento: 20:31

Travaglio presenta la ‘Settimana del No’ col Fatto Quotidiano: “Referendum? Informarsi prima di votare è ottima abitudine democratica”

di F. Q.
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Il direttore de il Fatto Quotidiano invita agli incontri gratuiti dal 16 al 20 marzo per informarsi sul referendum
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“Vi invitiamo alla ‘Settimana del NO’, cinque serate speciali dal 16 al 20 marzo”. Lo dice il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un video, lanciando gli appuntamenti della prossima settimana in vista del referendum sulla giustizia. “È il nostro ultimo sforzo, fatto volentieri, perché crediamo che informarsi prima di votare sia ancora una buona abitudine democratica. Tutti gli eventi sono gratuiti, fino a esaurimento posti, previa prenotazione su Eventbrite. Venite, ascoltate, fate domande, discutete… e poi decidete con la vostra testa. Noi vi aspettiamo”.

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A cura di Paolo Frosina
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