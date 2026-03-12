Si parla tantissimo di Joao Fonseca, il 19enne brasiliano battuto da Jannik Sinner agli ottavi di Indian Wells. Si parla del 21enne francese Arthur Fils, ora alle prese con Zverev. Si parla molto meno di Learner Tien, nonostante il 20enne americano sia al momento il giovane più in forma dell’intero circuito Atp. Dopo i quarti agli Australian Open, si è ripetuto anche nel primo Masters 1000 del 2025 sul cemento americano e ora vede da vicino la top 20 mondiale. Sinner, insomma, è avvisato: dopo aver domato il brasiliano, oggi deve fare i conti con un altro talentino che non vede l’ora di bussare ai piani altissimi del tennis. In palio c’è la semifinale.

Per l’altoatesino è un passaggio cruciale: a Indian Wells sta facendo incetta di punti e si profila all’orizzonte una potenziale finalissima contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dopo aver superato facilmente Ruud, oggi affronta Cameron Norrie, un altro avversario che non dovrebbe dargli troppi grattacapi. Novak Djokovic invece ha perso con Jack Draper, che vinse Indian Wells un anno fa e ora sta tornando ai livelli pre-infortunio. L’inglese è atteso ora dal test con Daniil Medvedev, che vittoria dopo vittoria rivede da vicino la top 10. Dalla parte del tabellone di Sinner, invece, l’altro quarto vede appunto di fronte i già citati Fils e Zverev.

Quando gioca oggi Sinner contro Tien

Jannik Sinner scende in campo oggi contro Learner Tien, attuale numero 27 al mondo, sul centrale di Indian Wells. Il loro è il secondo match di giovedì 12 marzo, dopo la sfida tra Aryna Sabalenka e Mboko, che inizia alle ore 19 italiane. Il match Sinner-Tien quindi è in programma non prima delle ore 21 italiane.

Il programma di oggi a Indian Wells 2026

Stadium 1

19:00 – Singolare femminile, quarti

Aryna Sabalenka (1) vs Victoria Mboko (10)

Non prima delle 21:00 – Singolare maschile, quarti

Learner Tien (25) vs Jannik Sinner (2)

Non prima delle 01:00 (notte) – Singolare femminile, quarti

Jessica Pegula (5) vs Elena Rybakina (3)

Non prima delle 03:00 (notte) – Singolare maschile, quarti

Carlos Alcaraz (1) vs Cameron Norrie (27)

Stadium 2

19:00 – Singolare maschile, quarti

Arthur Fils (30) vs Alexander Zverev (4)

Non prima delle 21:00 – Singolare femminile, quarti

Linda Noskova (14) vs Talia Gibson (Q)

Non prima delle 22:30 – Singolare femminile, quarti

Elina Svitolina (9) vs Iga Swiatek (2)

Non prima delle 01:00 (notte) – Singolare maschile, quarti

Jack Draper (14) vs Daniil Medvedev (11)

Dove vedere Sinner-Tien in tv e streaming

Il match di Sinner contro Tien, come tutte le altre partite del torneo Atp maschile di Indian Wells 2026, è visibile in tv solamente per gli abbonati a Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now. Le sfide del tabellone femminile, invece, vengono trasmessa in diretta tv in chiaro anche su SuperTennis HD e la diretta streaming è visibile anche su SuperTenniX.