Sul caso Garlasco la riforma della giustizia “inciderà perché quella colleganza estrema tra accusa e chi giudica non ha garantito quella terzietà che ci dovrebbe essere”. A dirlo è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi), a margine dell’appuntamento di FdI per il sì al referendum al teatro Franco Parenti di Milano. In realtà, quanto alla presunta necessità di separazione delle carriere dei magistrati, il processo Garlasco appare la dimostrazione del contrario visto che le sentenze sono state diverse già nel primo processo (un’assoluzione in primo grado e poi la condanna nei gradi successivi) e ora i pm di Pavia hanno aperto un altro fascicolo in contraddizione con le conclusioni dei colleghi della prima inchiesta. Allora Delmastro precisa: “Qualunque processo trova un equilibrio diverso qualora ci sia parità processuale tra accusa e difesa”.