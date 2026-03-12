Il mondo FQ

Referendum, la propaganda di Meloni: “Se vince il No ci saranno figli strappati alle madri e stupratori in libertà”

Le dichiarazioni della premier durante l'evento di FdI al Teatro Parenti di Milano
Se la riforma sulla giustizia non dovesse passare “ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini, che incideranno sulla vostra vita ogni giorno. Immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza”. Così la premier Giorgia Meloni, concludendo il suo intervento all’evento di Fdi al Teatro Parenti di Milano per il Sì al referendum sulla giustizia. E ancora: “Antagonisti che devastano le vostre stazioni senza alcuna conseguenza giudiziaria. Milioni di euro risarciti per ingiusta detenzione o spesi per processi mediatici e inutili che vengono pagati con i proventi delle tasse. Figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita se vivono in un bosco, quando nessuno dice o fa nulla di fronte alla realtà di bambini mandati a rubare o a fare accattonaggio”.

