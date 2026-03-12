In un comizio di dicembre, la premier Giorgia Meloni aveva citato la vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi per promuovere il Sì al referendum, dicendo che grazie alla riforma della giustizia non ci sarebbero stati più “casi Garlasco”. “Non è questo l’obiettivo della riforma” dice oggi Ignazio La Russa, provando a spiegare le parole della premier. “Non è l’obiettivo ma è un effetto” precisa il presidente del Senato arrivando al teatro Parenti di Milano, dove la premier chiuderà la campagna elettorale per il Sì. “Però n magistrato che sa che se sbaglia verrà giudicato, anche in maniera severa, forse sbaglierà meno”