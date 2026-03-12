Il mondo FQ

“Con la riforma della giustizia non ci saranno più casi Garlasco? Non è l’obiettivo, ma un effetto”: la Russa prova a spiegare lo slogan di Meloni

di Simone Bauducco
Secondo il presidente del Senato "un magistrato che sa di essere giudicato sbaglia meno"
In un comizio di dicembre, la premier Giorgia Meloni aveva citato la vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi per promuovere il Sì al referendum, dicendo che grazie alla riforma della giustizia non ci sarebbero stati più “casi Garlasco”. “Non è questo l’obiettivo della riforma” dice oggi Ignazio La Russa, provando a spiegare le parole della premier. “Non è l’obiettivo ma è un effetto” precisa il presidente del Senato arrivando al teatro Parenti di Milano, dove la premier chiuderà la campagna elettorale per il Sì. “Però n magistrato che sa che se sbaglia verrà giudicato, anche in maniera severa, forse sbaglierà meno”

