Torna a Roma, nel cuore del quartiere San Lorenzo, il progetto Reading Party, il format di lettura collettiva importato in Italia da Libri Sottolineati e organizzato anche da Reading Rhythms, che fa ritorno nella Capitale per un pomeriggio dedicato a chi ama i libri, il tempo lento e le connessioni autentiche. L’evento si terrà al The Social Hub Rome, in Viale dello Scalo San Lorenzo 10, nella giornata di domenica 15 marzo dalle 17:00 alle 19:30. L’appuntamento, come spiegato dagli organizzatori, è un’esperienza che invita a portare il proprio libro, immergersi nel silenzio condiviso e poi aprirsi all’incontro con gli altri partecipanti. Un tempo sospeso in cui ogni lettore contribuisce a tessere una storia comune fatta di libri, conversazioni e nuove connessioni. Il programma prevede due sessioni di lettura silenziosa da 30 minuti, seguite da un momento di socializzazione con gli altri partecipanti e un momento finale in cui scambiare idee, suggerire titoli e consigli.

Si segnala la collaborazione anche di Daje De Alberi, associazione no-profit dedicata alla tutela ambientale di Roma e alla riforestazione urbana partecipata. Il Reading Party diventa così anche un momento di cittadinanza attiva, in cui il valore della lettura si intreccia con quello della cura del territorio e del rispetto dei propri quartieri, resi così più verdi e vivibili. Nel corso dell’evento andrà in onda una puntata live del podcast #RadioDaje, a cura di Vito Cioce, giornalista, per anni a Radio Rai, che ha commentato l’iniziativa: “Il secondo episodio del podcast #RadioDaje si inserisce all’interno di un evento speciale come il Reading Party di Libri Sottolineati in collaborazione con Daje De Alberi, associazione che coniuga cultura, creatività e verde urbano. Coinvolgeremo il fondatore dell’Associazione, Lorenzo Cioce, e i partecipanti al Reading. Il podcast – spiega Vito Cioce – vuole dare voce alle storie che nascono dalla cura condivisa degli alberi e dalla rigenerazione del territorio“. Cioce, per l’occasione, sarà al microfono con Alessandra Sabbatini, editor free lance. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale e con il sostegno di Intesa Sanpaolo.