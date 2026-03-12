Il mondo FQ

Il fuoriprogramma che imbarazza Giorgia Meloni. Un uomo sale sul palco a Milano, le consegna un libro e dice: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”

di Redazione Politica
Evento inatteso sul palco di Milano per il Sì al referendum. Ecco la sua reazione elle parole di Orazio Musumeci
Fuoriprogramma sul palco della kermesse per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo organizzata da Fratelli d’Italia al teatro Parenti di Milano, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era da poco arrivata per il suo intervento. Mentre la premier al microfono stava salutando e ringraziando le persone presenti in teatro, un uomo è salito sul palco e si è avvicinato presentandosi: “Musumeci, Orazio Musmeci”. Lei, visibilmente sorpresa, ha ricambiato il saluto e lo ha ringraziato, ma lui, non ancora soddisfatto, ha aggiunto: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”. Quindi è sceso dal palco e si è allontanato. A quel punto la premier si è guardata intorno cercando forse qualche spiegazione, ma nessuno è intervenuto e quindi, con una espressione tra l’interrogativo e lo sconcertato, ha aperto le braccia, si è sistemata i capelli e ha cominciato il suo intervento. L’uomo è stato identificato dalla Digos dopo l’episodio. Poche ore prima aveva annunciato in un video: “Sono in partenza per Milano per un faccia a faccia con l’onorevole Meloni, per la prima volta la incontro e le farò questa sorpresa”.

