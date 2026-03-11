Il mondo FQ

Guerra in Iran, il “durissimo” messaggio di Tajani a Teheran: “Basta missili e droni, si può vivere in pace anche senza armi atomiche”

di Redazione Politica
Il ministro degli Esteri lancia un appello all'Iran e raccoglie l'ironia social
Il “durissimo” messaggio di Tajani per l’Iran? “Basta missili, basta droni”. Così, parlando a Sky Arabia, il ministro degli Esteri ha rivolto un appello a Teheran sottolineando che “si può vivere in pace anche senza armi atomiche”.

Il messaggio ha fatto rapidamente il giro del web con diverse pagine di satira che hanno ironizzato per il tono serafico del leader di Forza Italia e il contenuto del messaggio, non proprio così incisivo.

Già nei giorni scorsi Tajani si è reso protagonista dell’ironia social, prima quando, poco dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran, ha consigliato agli italiani negli Emirati Arabi di “non affacciarsi” se ci sono droni, poi quando ha pubblicato un video con una telefonata all’ambasciatrice italiana in fuga dall’Iran in cui le chiedeva, con tranquillità, come “sono stati i bombardamenti”.

