Referendum, Renzi replica a Meloni citando Sanremo: “Non vorrei che sperando che sia ‘per sempre sì’ vi arrivi una ‘gelida paura’”

di Redazione Politica
Il leader di Italia Viva contrappone la canzone di Sal Da Vinci a quella di Fulminacci e parla di "paura" nell'esecutivo
Matteo Renzi nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, ha replicato a Giorgia Meloni citando le canzoni di Sanremo 2026. “Capisco che in questa fase ha bisogno di fare campagna. Ma questo continuo riferimento, dove tutto quello che accade è sempre responsabilità dei giudici, suona un po’ stridente. Perché non vorrei che continuando a sperare che il 22 e il 23 marzo sia ‘Per sempre sì’, ho letto che in qualche modo state cercando di coinvolgere Sal Da Vinci, non vorrei però che in attesa di Sal Da Vinci non vi arrivi quella ‘stupida, stupida, stupida sfortuna e quella gelida, gelida, gelida paura‘ di vivere i prossimi dieci giorni di campagna referendaria e i giorni successivi cercando di andare allo scontro e non cercando di fare l’unica cosa che serve, e cioè l’interesse degli italiani sui problemi seri, e non una campagna propagandistica come quella che avete messo in campo fino a questo momento”. Il leader di Italia Viva nel suo affondo sul referendum oppone alla canzone sanremese di Sal Da Vinci quella di Fulminacci sottolineando la “paura” nelle file dell’esecutivo.

