Allarme missili dall’Iran sui cellulari, si interrompe la trasmissione sulla Champions League: è successo in Qatar

Il conduttore ha interrotto il discorso e ha spiegato quanto stava accadendo agli spettatori senza però perdere mai la calma

Un allarme mentre si parlava di Champions League, dei match giocati martedì 10 marzo. È quanto successo in Qatar, durante una trasmissione sulla notte europea in diretta su Bein Sports. A interrompere la discussione tra conduttore e ospiti presenti in studio è stato l’allarme apparso sui cellulari dei giornalisti al tavolo, presenti negli studi televisivi. Un allarme che avvisava dell’imminente arrivo di missili dall’Iran. Ormai da giorni infatti il Qatar deve fare i conti e intercettare dei missili provenienti dall’Iran per la guerra in corso in Medioriente dal 28 febbraio. Nel video andato virale sui social, si nota il conduttore interrompere il discorso e spiegare quanto sta accadendo agli spettatori senza però perdere mai la calma come hanno fatto anche gli altri quattro presenti in studio. Il tutto mentre si parlava della sfida in corso tra Atalanta e Bayern Monaco, vinta 1-6 dai bavaresi.

Il ministero della Difesa in Qatar subito dopo ha dichiarato di avere intercettato un altro missile diretto verso il Paese, dopo l’ondata di attacchi iraniani di lunedì con 17 missili balistici e sei droni. La trasmissione è stata successivamente interrotta per un po’ ed è ripartita quando il pericolo è stato ritenuto almeno parzialmente superato.