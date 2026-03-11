Il mondo FQ

M5s sventola cappellini rossi stile Maga con la scritta “No alla guerra”: la protesta in Senato

di Redazione Politica
I senatori del Movimento 5 Stelle ironizzano sulla vicinanza tra Meloni e Trump
Il M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga – ma con la scritta No alla guerra – alla premier Giorgia Meloni, per ironizzare sulla sintonia della leader con il presidente degli Stati Uniti, Trump. È successo nell’aula del Senato al termine della dichiarazione di voto del capogruppo del M5s, Luca Pirondini che ha accennato al regalo alla premier. E subito dopo, i senatori del suo gruppo hanno sventolato i cappellini.

