Sta parlando il senatore di FdI, Raffaele Speranzon, dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, quando Ignazio La Russa, che stava invitando il collega di partito a terminare il proprio intervento, si è lasciato sfuggire a microfono aperto un “porca putt…”. Non è chiaro se il presidente del Senato ce l’avesse proprio con Speranzon o con le opposizioni che stavano iniziando a rumoreggiare.

Poco prima aveva acceso gli animi un articolo del Times, citato da Marco Scurria di FdI, sulle vittorie sportive che “spesso arrivano quando le nazioni sono in piena espansione”, come è successo di recente all’Italia del rugby che ha battuto la Gran Bretagna. A quel punto le opposizioni hanno protestato, considerando probabilmente eccessive quelle parole, e la maggioranza ha reagito dicendo che lo scriveva il Times. Allora è intervenuto La Russa: “Potrà citare un giornale straniero e c’è un divieto? C’è una censura sui giornali stranieri, come sul Foglio magari?”.