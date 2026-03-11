Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 13:09

Il fuorionda di La Russa in Senato a microfono aperto: “Porca putt…” – Video

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Durante l'intervento di Speranzon, il presidente del Senato si lascia andare a un'imprecazione
Icona dei commenti Commenti

Sta parlando il senatore di FdI, Raffaele Speranzon, dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, quando Ignazio La Russa, che stava invitando il collega di partito a terminare il proprio intervento, si è lasciato sfuggire a microfono aperto un “porca putt…”. Non è chiaro se il presidente del Senato ce l’avesse proprio con Speranzon o con le opposizioni che stavano iniziando a rumoreggiare.

Poco prima aveva acceso gli animi un articolo del Times, citato da Marco Scurria di FdI, sulle vittorie sportive che “spesso arrivano quando le nazioni sono in piena espansione”, come è successo di recente all’Italia del rugby che ha battuto la Gran Bretagna. A quel punto le opposizioni hanno protestato, considerando probabilmente eccessive quelle parole, e la maggioranza ha reagito dicendo che lo scriveva il Times. Allora è intervenuto La Russa: “Potrà citare un giornale straniero e c’è un divieto? C’è una censura sui giornali stranieri, come sul Foglio magari?”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione