L’Atalanta vale per tutte: in Italia non riusciamo più a dare due calci al pallone

L’1-6 incassato dall’Atalanta a Bergamo contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi è la quarta batosta oversize rimediata dalle squadre italiane in Champions negli ultimi dieci mesi. Nell’ordine: Psg-Inter 5-0 nella finale del 31 maggio della scorsa edizione, Psv-Napoli 6-2 il 21 ottobre 2025 nella fase eliminatoria, Galatasaray-Juventus 5-2 nel primo round dei playoff il 17 febbraio 2026. Totale 22-5. Una valanga che ha travolto i migliori club del nostro calcio, con l’eccezione di Milan (assente dalle coppe) e Roma (impegnata in Europa League). Tradotto: ai quarti di Champions, tranne nel caso remoto di un suicidio assistito del Bayern, non avremo nessuna squadra a rappresentare l’Italia. Giusto così, questi siamo e questo ci meritiamo.

Al netto dalle scelte discutibili di Palladino contro il Bayern (il modulo 4-4-2, difeso a fine match dall’allenatore per la situazione di emergenza causata dalle assenze pesanti di Ederson, Scalvini, De Ketelaere e Raspadori), Fabio Capello, come sempre lucidissimo nelle sue valutazioni, a Champions League Show ha sottolineato l’origine del crollo: “Siamo di fronte a un disastro culturale sportivo che deve farci riflettere. Il problema nasce nei settori giovanili e sale di livello, fino ad arrivare all’apice del sistema. Troppa tattica e poca tecnica. Troppo gioco all’indietro e poca corsa. Oggi il mondo va verso il calcio verticale e noi insistiamo con i passaggi in orizzontale. Gli altri corrono e noi camminiamo. Ribadisco che la madre di tutti i nostri guai è la cosiddetta scuola. Spiegatemi una cosa: come mai nelle altre discipline stiamo raccogliendo medaglie a tutti i livelli e nel calcio, invece, siamo rotolati indietro?”.

Ecco il punto, che fa riflettere anche sulla tesi dei giovani italiani pigri, prigionieri del sistema divano/social/computer. A confortare le parole di Capello, ci sono i recenti exploit del nostro sport. Al netto delle medaglie conquistate all’Olimpiade invernale di Milano-Cortina, ecco tre imprese recenti. Sabato scorso, l’Italia del rugby ha ottenuto la prima vittoria contro l’Inghilterra. Stanotte, l’Italia del baseball ha ottenuto un altro successo storico a Houston sugli Usa, nel girone del World Classic. Abbiamo persino vinto un match nei mondiali di cricket, alla prima partecipazione degli azzurri, il 12 febbraio scorso, contro Nepal e poi perso, con onore, contro i soliti inglesi. Stiamo diventando bravi con la palla ovale o con le mazze da baseball, ma non riusciamo più a dare due calci al pallone.

L’eliminazione scontata dell’Atalanta significa che in Champions il digiuno raggiungerà quota sedici anni: l’ultimo acuto risale infatti all’Inter mourinhiana, nel 2010. In precedenza, c’era stato il vuoto tra il trionfo del Milan nel 1969 nella finale di Coppa dei Campioni contro l’Ajax (4-1) e il successo della Juventus contro il Liverpool (1-0) nella tragica notte dell’Heysel, 1985. Un buco che assume proporzioni ancora più inquietanti, se pensiamo che la nazionale ha saltato due mondiali di fila (2018 e 2022) e deve affrontare l’ennesima cayenna dei playoff per cercare di ottenere il passaporto per Usa-Canada-Messico 2026. La semifinale contro l’Irlanda del Nord si giocherà proprio a Bergamo, il 26 marzo, poi, in caso di vittoria, finale contro una tra Galles e Bosnia.

Il ct Rino Gattuso, al quale non è stato concesso neppure lo straccio di due giorni di stage, ha cercato di fare spogliatoio a tavola, nelle cene con gli azzurrabili in lungo e largo tra Italia ed Europa. Con la forchetta in mano siamo sempre i numeri uno al mondo, ma con il calcio e il pallone tra i piedi siamo come gli inglesi che bevono il cappuccino mentre mangiano le lasagne. Siamo davvero caduti in basso.