Clamoroso a Houston: l’Italia di baseball batte gli Usa 8 a 6, la vittoria impossibile diventa realtà al World Classic

L’Italia dello sport ha scritto pagine stupefacenti, anche in anni recentissimi. Da Sinner numero 1 del tennis fino alla staffetta vincitrice dell’oro olimpico nella 4×100 di atletica. Ma una di quelle cose che si ritenevano impossibili o quasi era battere gli Stati Uniti a baseball. O meglio, l’Italia ci era già riuscito, ma mai quando gli americani avevano schierato tutti i major leaguer, ovvero le star della MLB, e mai in una partita di un livello alto come un match del World Baseball Classic. L’impresa memorabile è avvenuta alle 5.19 italiane di mercoledì 11 marzo 2026, a Houston. L’Italia di baseball ha fatto la storia, battendo per 8-6 gli Stati Uniti.

La Nazionale di Francisco Cervelli ha ottenuto un risultato destinato a restare nella leggenda del baseball nazionale e non solo. Comunque andrà il percorso azzurro al World Baseball Classic – decisiva sarà la partita contro il Messico – il risultato della sfida texana resterà indimenticabile. L’Italia è stata capace di andare in vantaggio di 8 punti, trascinata dai lanci di Lorenzen e dai fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone, e di evitare la poderosa rimonta di una nazionale con un lineup fenomenale, chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge, niente meno. La squadra azzurra è composta quasi interamente da italoamericani: dagli Usa hanno imparato la classe nel baseball, ma per il resto – lo dimostra il caffè espresso presente in panchina – sono molto più italiani.

Lo storico successo è arrivato alla presenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, originario di Houston e ospite della Nazionale al Daikin Park, e del Console Mauro Lorenzini. I tifosi americani – oltre 30mila al Daikin Park – sono rimasti increduli quando dopo quattro riprese l’Itali è avanti 5 a 0. Anche l’infortunio di Teel, autore di una prova sontuosa, non ferma gli azzurri, che si portano sull’8 a 0 nel sesto inning. Al punto che anche il pubblico non nasconde più la propria disapprovazione, sconvolto per un risultato imprevedibile. Gli Usa a quel punto, colpiti nell’orgoglio, cominciano la rimonta. Il Daikin Park diventa una bolgia. Si arriva alla nona ripresa sull’8-5 per l’Italia, poi Crow-Armstrong batte il suo secondo fuoricampo (8-6). Toccano a Weissert gli ultimi due out, e sono pesantissimi, perché arrivano su Henderson e Judge. Il successo è realtà.