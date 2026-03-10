Referendum, Zagrebelsky e Travaglio a Torino per No: “Cosa c’entra Garlasco con la riforma? Non hanno altri argomenti”

“Cosa c’entrano casi come Garlasco o la famiglia nella bosco con la riforma? Viene il dubbio che il fronte del sì li usa perché non ha altri argomenti”. A dirlo è il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky che lunedì sera a Torino ha partecipato all’evento per il No insieme al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, alla coordinatrice del Comitato Giusto Dire No Piemonte e Vda Flavia Panzano e ai magistrati Lucrezia Gandolfo e Massimo Cavaliero. “L’indipendenza della magistratura non è un questione corporativa – ha spiegato Cavaliero – in fondo la libertà dei cittadini comincia da un giudice che risponde solo alla legge e alla costituzione”