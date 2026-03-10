Il mondo FQ

Referendum, Fratoianni: “Parole di Bartolozzi? Dovrebbe dimettersi seduta stante. Voglio delegittimare la magistratura, lo diciamo dall’inizio”

di Redazione Politica
E sulla guerra in Iran attacca il governo: "Deve esprimere una posizione"
“Le parole di Bartolozzi sono il miglior spot per il no perché finalmente dicono quello che pensano. Questa “controriforma” vuole delegittimare la magistratura, noi lo diciamo dall’inizio. Ogni volta che parlano…siamo oltre. Dovrebbe dimettersi o essere dimessa seduta stante“, così Nicola Fratoianni commenta il caso della capa di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio, che durante un dibattito sul referendum a Telecolor Sicilia ha parlato della magistratura come di un “plotone d’esecuzione, invitando a votare sì al Referendum sulla giustizia.

Sulla guerra in Iran, Fratoianni ha aggiunto: “Non è affatto finita, continua ad allargarsi. Trump era quello che voleva il premio Nobel per la pace e accende una guerra al giorno. Il problema è che il nostro governo continua a non essere in grado di dire una parola“. “Cosa dovrebbe fare il governo? Esprime una posizione – prosegue ancora – Hanno detto che c’è un’escalation, forse pensano che Teheran stia bruciando per autocombustione”.

