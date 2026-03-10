Sull’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran la premier Giorgia Meloni “ha detto ‘non condivido e non condanno’. Ha costruito una terza via di politica estera, mai sperimentata. Come quando si scherza, ‘una parola e poche e due sono troppe’. Ma che leader, che primato della politica è?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte al convegno ‘Giustizia, Costituzione e Cittadinanza – Le ragioni per il No’ che si è tenuto alla Camera ha commentato le parole della presidente del Consiglio. “Il primato della politica come lo dimostri quando hai dato un salvacondotto ad Almasri? Cara Meloni e sodali al governo, il vostro primato della politica ve lo dovete conquistare sul campo e restituendo dignità alla politica”, ha aggiunto.