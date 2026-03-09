“Che piacere rivederti mister”: l’incontro tra Wanda Nara e Spalletti a Milano

Il faccia a faccia che ha suggellato la pace, dopo le grandi tensioni all'Inter nel 2019 quando il tecnico tolse la fascia di capitano all'ex marito Mauro Icardi

Wanda Nara e Luciano Spalletti insieme, tra selfie e sorrisi. La showgirl argentina e il tecnico della Juventus si sono incontrati a Milano. Wanda era in città già da domenica e ha assistito al derby tra Milan e Inter, postando alcune foto su sfondo rossonero, probabilmente per stuzzicare l’ex marito Mauro Icardi. Spalletti invece è arrivato nel capoluogo lombardo dopo la vittoria per 4 a 0 contro il Pisa: ha concesso due giorni di riposo alla squadra. E così è avvenuto il faccia a faccia che ha suggellato la pace, dopo le grandi tensioni all’Inter nel 2019.

Dopo la distensione dei rapporti con Francesco Totti (ma mai con l’ex moglie Ilary Blasi), ora Spalletti sembra aver archiviato anche la parentesi della lite con Icardi sul crepuscolo della sua esperienza nerazzurra. Il tecnico infatti ha incontrato l’attaccante nel doppio confronto di Champions con il Galatasaray, chiarendo che le incomprensioni sono ormai alle spalle: “In area di rigore per finalizzazione è stato tra i più forti che abbia mai allenato”, ha detto Spalletti di Icardi.

Nel 2019 Wanda Nara era la moglie e agente dell’attaccante argentino. Alcune sue dichiarazioni in tv fecero esplodere lo spogliatoio. Spalletti tolse la fascia di capitano a Icardi per motivi disciplinari, assegnandola poi a Samir Handanovic. Di fatto il numero 9 nerazzurro non scese più in campo: a fine stagione salutarono sia lui sia il tecnico. Nel frattempo, anche la relazione tra Icardi e Wanda Nara è esplosa, tra veleni e presunti tradimenti. Oggi la strana riconciliazione con il tecnico.”Che piacere rivederti mister“, ha scritto Wanda Nara nelle sue storie, pubblicando le foto con Spalletti.