Piove sul bagnato in casa Inter. Altro infortunio per Hakan Calhanoglu. Dopo la sconfitta nel derby per 1-0 contro il Milan, i nerazzurri perdono altri pezzi: Chivu ha infatti dovuto fare a meno di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e anche del centrocampista turco per un problema fisico. Il regista dell’Inter sembrava esser tornato a disposizione, ma nel derby non è entrato, insospettendo i tifosi nerazzurri, che se lo aspettavano addirittura dal primo minuto.

A fare chiarezza è stata la stessa Inter, che con una nota sul proprio sito ufficiale ha parlato delle condizioni di Calhanoglu dopo gli esami effettuati. “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Leggero risentimento agli adduttori. Tradotto: 7-10 giorni di stop. Nessun allarme e nessun problema grave per il centrocampista, che però sarà sicuramente indisponibile nel match di sabato contro l’Atalanta e in fortissimo dubbio per la sfida contro la Fiorentina del weekend successivo. Un problema non di poco conto per l’Inter, con Chivu che adesso dovrà decidere se continuare con Zielinski nel ruolo di play o affidarsi a Barella. A prescindere è un momento non fortunatissimo per i nerazzurri dal punto di vista degli infortuni: rientrato Dumfries, l’Inter ha perso prima Lautaro Martinez, poi anche Marcus Thuram nel derby per una sindrome influenzale e adesso anche Hakan Calhanoglu, che nel 2026 ha giocato soltanto 127 minuti. Per lui è la seconda ricaduta degli ultimi due mesi e mezzo.