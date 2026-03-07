“È giusto” aver mandato una nave a Cipro “perché i trattati chiedono la solidarietà e la protezione dei suoli europei. Era anche un punto che abbiamo messo nella risoluzione con le altre forze d’opposizione”. Lo ha detto Elly Schlein a margine de L’Italia che sentiamo, parlando della vicenda Iran. “Naturalmente un discorso diverso è la chiarezza che ci aspettiamo dal governo sul no all’utilizzo delle basi italiane per qualsiasi supporto alle azioni militari, che violano il diritto internazionale. Su questo il ministro in aula ha detto ‘non ce l’hanno chiesto e se ce lo chiedono torneremo in Aula’, ma non basta”.

“Devono subito chiarire che escludono di autorizzare l’utilizzo delle basi in territorio italiano per supportare delle azioni militari che vanno contro l’articolo 11 della nostra Costituzione – ha proseguito la segretaria dem – che dice che l’Italia ripudia la guerra. Sono azioni che non rispettano il diritto internazionale. Questo l’ha detto anche il ministro Crosetto in aula, mi farebbe piacere sapere se è la posizione sua o se è la posizione di Giorgia Meloni e del governo tutto”.