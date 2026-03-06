La domanda di Tajani all’ambasciatrice italiana “in fuga” dall’Iran: “Oggi come sono stati i bombardamenti?”

Antonio Tajani ha fatto sapere che “per motivi di sicurezza” l’Ambasciata d’Italia a Teheran è stata chiusa. Pubblicando un estratto di una telefonata con l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, Tajani ha informato che la diplomatica insieme con 50 connazionali ha “attraversato il confine con l’Azerbaijan” e che le operazioni dell’Ambasciata continueranno a Baku.

Nella breve clip, diventata in poco tempo virale così come i consigli dati agli italiani bloccati all’estero come quello di “non affacciarsi” in caso di droni, Tajani dialoga con l’ambasciatrice e, tra le altre cose, le chiede “come sono andati i bombardamenti” in Iran.