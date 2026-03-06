Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:44

La domanda di Tajani all’ambasciatrice italiana “in fuga” dall’Iran: “Oggi come sono stati i bombardamenti?”

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (11)
Icona dei commenti Commenti

Antonio Tajani ha fatto sapere che “per motivi di sicurezza” l’Ambasciata d’Italia a Teheran è stata chiusa. Pubblicando un estratto di una telefonata con l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, Tajani ha informato che la diplomatica insieme con 50 connazionali ha “attraversato il confine con l’Azerbaijan” e che le operazioni dell’Ambasciata continueranno a Baku.

Nella breve clip, diventata in poco tempo virale così come i consigli dati agli italiani bloccati all’estero come quello di “non affacciarsi” in caso di droni, Tajani dialoga con l’ambasciatrice e, tra le altre cose, le chiede “come sono andati i bombardamenti” in Iran.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione