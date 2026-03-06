Aryna Sabalenka si prepara alle nozze. La numero uno del tennis mondiale ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Georgios Frangulis durante il torneo di Indian Wells, in California. L’imprenditore si è inginocchiato davanti alla campionessa bielorussa in uno scenario romantico organizzato accanto a una piscina illuminata da candele e circondata da composizioni floreali. Sabalenka, visibilmente sorpresa ed emozionata, ha accettato senza esitazione. Il momento è stato condiviso sui social dalla stessa tennista con un breve video accompagnato dalla frase “Io e te per sempre”, seguita dall’emoticon dell’infinito, una fede nuziale e un cuore bianco. In poche ore il filmato ha fatto il giro della rete, raccogliendo numerosi messaggi di congratulazioni, tra cui quelli di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Successivamente, Sabalenka ha postato anche diverse foto della serata e della richiesta di matrimonio.

Chi è Georgios Frangulis, il fidanzato di Sabalenka

Il futuro marito di Aryna Sabalenka è Georgios Frangulis, imprenditore brasiliano di origine greca e fondatore di Oakberry, azienda specializzata in prodotti alimentari a base di açaí, la bacca amazzonica ricca di antiossidanti. L’impresa è nata circa dieci anni fa a San Paolo come piccola realtà legata al concetto di fast food salutare e nel tempo si è trasformata in un marchio internazionale con centinaia di punti vendita in diversi Paesi, tra cui anche l’Italia, dove sono presenti negozi a Milano, Como e Torino.

Frangulis, oggi CEO dell’azienda, è diventato una figura sempre più conosciuta anche nel mondo dello sport grazie alla relazione con la campionessa bielorussa. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2024, quando sono stati visti insieme agli Internazionali di Roma, pochi mesi dopo un periodo molto difficile per Sabalenka segnato dalla morte dell’ex compagno Konstantin Koltsov. Oltre all’attività imprenditoriale, Frangulis è appassionato di motori e ha gareggiato in 128 competizioni della Porsche 911 GT3 Cup brasiliana. Il suo marchio è statoa anche sponsor della Haas in Formula 1. Negli ultimi mesi è stato spesso presente sugli spalti nei tornei della tennista, seguendola in diverse tappe del circuito.

Quanto vale l’anello della proposta

A rendere ancora più spettacolare la proposta è stato l’anello scelto da Frangulis. Il gioiello è stato realizzato su misura e presenta un diamante ovale da oltre 12 carati incastonato in platino, arricchito da piccoli smeraldi, la pietra preferita della campionessa bielorussa. L’anello è stato disegnato dalla designer Isabela Grutman, che ha lavorato per mesi insieme all’imprenditore per creare un pezzo unico. Secondo le stime del settore, il valore del gioiello potrebbe oscillare tra i 500mila e gli 800mila dollari, cioè tra circa 465mila e 744mila euro. La forma ovale del diamante, spiegano gli esperti del settore, è particolarmente richiesta negli ultimi anni perché la sua silhouette allungata tende a far apparire la pietra ancora più grande rispetto al peso effettivo in carati.