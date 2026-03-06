Referendum, sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio, Tescaroli e Nitti

I procuratori di Catania, Prato e Trani hanno risposto alle domande della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione

Quarto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: “Perché No – speciale referendum”. Questa volta i nostri ospiti sono stati il procuratore di Catania Francesco Curcio, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il procuratore di Trani Renato Nitti, che hanno risposto alle domande della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione. Tra i temi trattati il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, l’effetto della riforma sulle indagini di mafia e i rapporti tra politica e magistratura.

Sul Fatto di sabato 7 marzo trovate il racconto di questo quarto appuntamento, e sul fattoquotidiano.it le clip video dei momenti più salienti dell’intervista. Ai forum precedenti hanno partecipato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, gli ex pm di Mani pulite Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo e i procuratori di Lodi Laura Pedio, di Bergamo Maurizio Romanelli e di Bari Roberto Rossi.