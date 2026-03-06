“Proselitismo neofascista anche tra militari dell’Esercito”, verso il processo 17 componenti di “La Barriera – Avanguardia Torino”

Un ipotizzato proselitismo neofascista che avrebbe raggiunto anche ambienti delle Forze armate. È uno dei capitoli emersi dall’indagine condotta a Torino su un gruppo dell’estrema destra chiamato “La Barriera – Avanguardia Torino”, al centro di un’inchiesta della magistratura piemontese. Diciassette attivisti del sodalizio dovranno comparire l’11 marzo davanti al giudice dell’udienza preliminare con accuse di apologia di fascismo. Tra loro figura anche il figlio di un assessore regionale di Fratelli d’Italia. Secondo gli inquirenti, durante incontri, cene, concerti e serate conviviali gli indagati avrebbero messo in scena comportamenti riconducibili alla propaganda del Ventennio: dalla cosiddetta “cerimonia del presente” alle invocazioni al Duce, fino a slogan, canti e simboli che richiamano l’ideologia fascista. Nei loro raduni sarebbero state pronunciate anche espressioni di stampo razzista e antisemita.

Le indagini dei carabinieri del Ros . il reparto specializzato dei Carabinieri – si sono concentrate per mesi su un locale torinese utilizzato come punto di ritrovo dagli attivisti, l’“Edoras”, nel frattempo chiuso. Proprio il monitoraggio di quel luogo ha portato alla luce un altro elemento ritenuto significativo dagli investigatori: la presenza sempre più frequente di militari dell’Esercito italiano descritti nelle relazioni come “connotati da idee estremiste”.

Tre soldati, tutti in servizio attivo a Torino o nelle vicinanze, sono stati identificati. Uno di loro, secondo quanto riportato negli atti dell’inchiesta, avrebbe partecipato anche a una riunione operativa con due dei leader del gruppo. Lo stesso militare sarebbe stato notato nell’autunno del 2024 mentre prendeva parte ad alcune iniziative organizzate dagli attivisti, tra cui la preparazione di pacchi alimentari destinati agli alluvionati di Valencia e l’affissione di uno striscione dedicato a due militanti di Alba Dorata uccisi in Grecia nel 2013. Nonostante la loro presenza nelle attività del gruppo, nessuno dei militari è stato indagato nel procedimento su “La Barriera – Avanguardia Torino”. La circostanza, tuttavia, è stata segnalata dai carabinieri ai magistrati in una relazione che sottolinea anche la capacità del movimento di portare avanti “proficue campagne di proselitismo”.

Dalle intercettazioni emergerebbe inoltre l’ambizione degli attivisti di costruire una rete internazionale dell’estrema destra. In una conversazione captata il 2 dicembre 2023, due membri del gruppo arrivano a sostenere che “Torino è diventata la capitale europea del nazismo”, commentando la possibilità di collegarsi a diverse organizzazioni identitarie e nazionaliste straniere. Secondo gli investigatori non si tratterebbe di semplici millanterie, ma del tentativo concreto di costruire un network tra movimenti ultranazionalisti di vari Paesi, con l’obiettivo di “aggregare uomini” e aumentare il peso delle iniziative. In quest’ottica viene interpretata anche la partecipazione di un attivista torinese a manifestazioni organizzate all’estero, in Grecia e in Francia, dove non sono mancati scontri di piazza.

Quanto all’inquadramento ideologico del gruppo, i carabinieri ritengono che “La Barriera – Avanguardia Torino” si collochi all’interno di un progetto estremista di lunga durata, ispirato all’ideologia eversiva di Terza Posizione, recuperata e rielaborata – secondo gli investigatori – all’interno della cosiddetta “Gilda dei Lanzichenecchi”. L’udienza preliminare dell’11 marzo dovrà ora stabilire se gli attivisti saranno rinviati a giudizio.