“Gli unici cogl**ni siamo noi, c’è gente che non parla mai”: lo sfogo di Chivu con Trevisani dopo Como-Inter

“Parlo solo qui, con il primo studio, non con gli altri”. Dopo lo 0-0 del “Sinigaglia” contro il Como nella semifinale d’andata di Coppa Italia, Cristian Chivu – allenatore dell’Inter – è stato pescato in un curioso fuori onda prima di parlare in conferenza stampa. Un video amatoriale diffuso su X ha mostrato l’allenatore dell’Inter lasciarsi andare ad alcune frasi tra il serio e lo scherzoso all’ingresso della sala stampa, con accanto Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset e telecronista del match.

Dopo la prima frase, Chivu ha ritrattato la prima dichiarazione: “Più interviste faccio e meglio è”, con tanto di occhiolino irbonico al giornalista accanto a lui. “No, non voglio un premio e nemmeno voi dovreste averlo – ha continuato -. Sì che c’è, lo so. Più faccio e più vi fanno i complimenti“, ha poi continuato sorridendo l’allenatore nerazzurro, scherzando con i presenti. Poi la frase conclusiva: “Siamo noi gli unici cogli**i. C’è gente che non parla mai”, ha concluso Cristian Chivu.

Il riferimento è con molta probabilità ad Antonio Conte, che non parla in conferenza stampa prima di una partita del suo Napoli ormai da ottobre 2025. Un atteggiamento reiterato nel tempo, che evidentemente ha infastidito un po’ l’allenatore nerazzurro. Nell’ultimo periodo anche Luciano Spalletti sta lasciando più spazio ai suoi giocatori, ma la Juventus non si è mai sottratta alle conferenza stampa pre gara. Una pratica ormai usuale, che ha riguardato diverse società e allenatori negli ultimi anni. Chivu infatti ha sempre parlato nel pre gara, Inzaghi al contrario lo faceva raramente, soprattutto nella seconda parte di campionato.