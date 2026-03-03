“Meloni venga a riferire in Aula”. Lo chiede la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un convegno sul referendum a Torino. “Siamo stati netti nella condanna del regime di Teheran, Khamenei non ci mancherà – ha precisato Schlein – ma azioni militari unilaterali come queste sono fatte in violazione del diritto internazionale e scavalcando le sedi multilaterali che sarebbero quelle che anche il nostro Paese dovrebbe difendere. Se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte e si crea un precedente preoccupante”.

La segretaria dem ha chiesto al governo di non limitarsi a “osservare” perché “la storia diplomatica del nostro paese richiede ben di più”. E ha ricordato che persino “Starmer che guida un paese storicamente alleato degli Stati Uniti ha detto che non crede ai cambi di regime dall’alto”. La richiesta è quella di un “cessate il fuoco” e di “fermare le azioni militari di Usa e Israele verso l’Iran e anche le ritorsioni dell’Iran verso i paesi del Golfo e addirittura verso una base britannica a Cipro”.