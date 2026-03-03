Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:12

Iran, Schlein: “Meloni venga in Aula. Khamenei non ci mancherà, ma se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte”

di Simone Bauducco
Icona dei commenti (2)
Lunedì sera, a Torino, la segretaria dem ha chiesto alla presidente del consiglio di non "limitarsi a osservare perché la storia diplomatica del nostro paese richiede ben di più"
Icona dei commenti Commenti

“Meloni venga a riferire in Aula”. Lo chiede la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un convegno sul referendum a Torino. “Siamo stati netti nella condanna del regime di Teheran, Khamenei non ci mancherà – ha precisato Schlein – ma azioni militari unilaterali come queste sono fatte in violazione del diritto internazionale e scavalcando le sedi multilaterali che sarebbero quelle che anche il nostro Paese dovrebbe difendere. Se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte e si crea un precedente preoccupante”.

La segretaria dem ha chiesto al governo di non limitarsi a “osservare” perché “la storia diplomatica del nostro paese richiede ben di più”. E ha ricordato che persino “Starmer che guida un paese storicamente alleato degli Stati Uniti ha detto che non crede ai cambi di regime dall’alto”. La richiesta è quella di un “cessate il fuoco” e di “fermare le azioni militari di Usa e Israele verso l’Iran e anche le ritorsioni dell’Iran verso i paesi del Golfo e addirittura verso una base britannica a Cipro”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione