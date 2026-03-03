Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:39

Referendum, Schlein e Landini insieme per il No: “Solo magistrati indipendenti difendono la legge anche di fronte alle multinazionali che sfruttano i rider”

di Simone Bauducco
Icona dei commenti (0)
A Torino, la segretaria del Pd e il segretario della Cgil spiegano i rischi della riforma della giustizia voluta dal governo
Icona dei commenti Commenti

Elly Schlein e Maurizio Landini tornano sullo stesso palco per parlare di lavoro. Un tema che passa anche dal votare No al referendum, secondo i due segretari ospiti della Cgil di Torino. “Non è davvero una riforma della giustizia, ha un altro scopo, ce lo dice il governo – spiega Schlein – il vero scopo è indebolire l’autonomia della magistratura che non tutela i magistrati ma i diritti di tutti i cittadini”. Un esempio: “Solo magistrati indipendenti assicurano che la legge valga per tutti e dunque che un magistrato non abbia timore di rilevare una violazione della legge quando la fa un ricco o un potente come ad esempio una multinazionale che sfrutta i rider”. Un tema sul quale anche il segretario della Cgil concorda: “Il principio di autonomia e indipendenza vuol dire avere magistrati che non hanno paura a scontrarsi anche con le multinazionali ma che difendono la legge per tutti, a prescindere da chi si ha di fronte”.

Preferirei di NO

A cura di Paolo Frosina
Ogni martedì, fino al referendum, la newsletter del Fatto racconta le ragioni del NO.
Iscriviti alla newsletter
Preferirei di NO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione