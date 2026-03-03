Elly Schlein e Maurizio Landini tornano sullo stesso palco per parlare di lavoro. Un tema che passa anche dal votare No al referendum, secondo i due segretari ospiti della Cgil di Torino. “Non è davvero una riforma della giustizia, ha un altro scopo, ce lo dice il governo – spiega Schlein – il vero scopo è indebolire l’autonomia della magistratura che non tutela i magistrati ma i diritti di tutti i cittadini”. Un esempio: “Solo magistrati indipendenti assicurano che la legge valga per tutti e dunque che un magistrato non abbia timore di rilevare una violazione della legge quando la fa un ricco o un potente come ad esempio una multinazionale che sfrutta i rider”. Un tema sul quale anche il segretario della Cgil concorda: “Il principio di autonomia e indipendenza vuol dire avere magistrati che non hanno paura a scontrarsi anche con le multinazionali ma che difendono la legge per tutti, a prescindere da chi si ha di fronte”.