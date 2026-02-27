La pattinatrice olandese, oro e argento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sta raccogliendo fondi per lo skating club dove ha iniziato

La popolarità di Jutta Leerdam è in continua ascesa: la pattinatrice olandese, oro e argento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, aveva fatto parlare di sé non solo per record e medaglie, ma anche per qualche mossa di marketing un po’ troppo esplicita, tra reggiseni in vista e lacrime diventate pubblicità. Leerdam, fidanzata di Jake Paul e influencer sportiva di successo, questa volta però è protagonista di un’iniziativa benevola: con la vendita all’asta di alcuni cimeli indossati a Milano durante i Giochi, infatti, vuole ricavare dei soldi da donare a De IJsvereniging, lo skating club della piccola Pijnacker, la città dove ha iniziato a pattinare.

E la raccolta di fondi procede a meraviglia. La tutina da gara con cui Leerdam ha corso a Rho, firmata dalla campionessa olandese, ha già ricevuto un’offerta superiore ai 9mila euro sul portale matchwornshirts.com. L’asta scade sabato 28 febbraio, quindi la cifra potrebbe ancora salire. Inoltre, la sua giacca del Team Olanda è arrivata a 4.826 euro, mentre anche per la semplice fascia per capelli indossata da Leerdam sono stati offerti più di 1300 euro. Per fare un raffronto, relativo ad altri cimeli messi all’asta dagli olimpionici olandesi, la tuta di Femke Kok – oro nei 1500 metri – non ha superato i 4mila euro per ora.

Non solo. Sullo stesso portale sono in vendita in questo momento anche alcune storiche maglie di calcio e anche quelle indossate dai calciatori del Milan durante il match contro il Parma. Per la maglietta del Milan di Clarence Seedorf, firmata, l’offerta attuale è di 2609 euro. Quella di Alvaro Recoba dell’Inter non arriva nemmeno a 2mila. Anche la maglia autografata da Luka Modric, quella indossata contro il Parma, arriva a 3688 euro, comunque molto più bassa dell’offerta per la tuta di Leerdam. Le altre maglie dei rossoneri, Leao compreso, non superano i mille euro offerti. E lo stesso vale per le maglie indossate dai giocatori del Psg nell’ultima sfida di Champions contro il Monaco. In questo momento l’unico a “battere” la star del pattinaggio olandese è Kon Knueppel: la maglia indossata dal giocatore Nba nella sfida dei suoi Charlotte Hornets contro Cleveland supera i 10mila euro.