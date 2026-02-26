Il partito berlusconiano punta sui 460mila cittadini presenti in Italia per spingerli alle urne. E lo fa in alleanza col Partito Democratico albanese, di centrodestra, avversario dei socialisti con cui la premier si è accordata per i centri migranti di Gjader

In una consultazione in cui si rischia il testa a testa fino all’ultimo, mezzo milione di voti sono preziosissimi. Da conquistare, anche a costo di chiudere un occhio su uno dei pilastri del governo di Giorgia Meloni sull’immigrazione, cioè i centri in Albania. Giovedì mattina quindi è stata Forza Italia a ospitare alla Camera una conferenza stampa con il “comitato del Sì degli albanesi in Italia” con ospite d’onore, Doda Bardhok, il segretario del Partito Democratico albanese (di destra) in Italia. Alla presentazione erano presenti alcuni importanti dirigenti di Forza Italia: il responsabile del Dipartimento Immigrazione Alessandro Battilocchio e il responsabile della campagna referendaria sulla giustizia Giorgio Mulè. A introdurre la deputata e promotrice dell’iniziativa Erica Mazzetti.

Bardhok parlando a Montecitorio ha ringraziato Silvio Berlusconi per aver fatto entrare in Italia migliaia di albanesi alla fine degli anni Novanta. Poi ha spiegato perché bisogna votare Sì il 22 e 23 marzo leggendo un discorso scritto: “Da anni in Italia si attende una riforma della Giustizia sulla responsabilità dei magistrati e la terzietà dei giudici tramite la separazione delle carriere. Un voto favorevole significa fare un passo avanti verso una giustizia più imparziale”. Inoltre Bardhok ha spiegato che il modo che hanno i 460mila cittadini albanesi per ringraziare gli italiani e Silvio Berlusconi è “dire sempre sì, anche al voto e mai No”.

Bardhok fa parte del Partito Democratico albanese del leader Sali Berisha, che a maggio scorso si è opposto alle elezioni politiche al socialista Edi Rama, alleato della premier Meloni sui cpr per migranti. Berisha in diverse interviste aveva detto di voler “chiudere” quei centri “disumani”. Il tema non è stato oggetto della conferenza stampa di giovedì.

Si è parlato solo di referendum e i voti dei cittadini albanesi in Italia sono fondamentali per il Sì e per Forza Italia. In tutto sono 460mila, di cui oltre 300mila con la cittadinanza italiana. Anche per questo proprio giovedì è partita una missione elettorale dei dirigenti azzurri Battilocchio e Alessandro Cattaneo per fare campagna referendaria in Albania.