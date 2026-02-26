Osimhen alla Juventus (e in generale in Serie A) oggi è utopia: la “colpa” è di una clausola voluta da De Laurentiis

Parole di apprezzamento nel pre gara, nessuna esultanza nel gol all’Allianz Stadium decisivo ai supplementari, foto con Del Piero con tanto di foto su Instagram. Negli ultimi tre giorni Victor Osimhen ha “punito” la Juve – eliminandola dalla Champions League – ma ha anche fatto sognare i tifosi in ottica mercato. Perché gli apprezzamenti e gli interessamenti del club bianconero per l’attaccante nigeriano sono noti da tempo: ci sono stati a gennaio e probabilmente è anche il primo nome nella lista del “numero 9” che la Juventus cercherà durante l’estate. Ma c’è un grosso “ma“. Il sogno Osimhen per la Juventus sembra al momento impossibile, o quasi. Almeno fino all’1 settembre 2027. E la “colpa” è di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, infatti, nel momento in cui ha venduto l’attaccante nigeriano al Galatasaray nell’estate 2025, – come riportato da La Gazzetta dello Sport – ha inserito una penale che al momento renderebbe praticamente impossibile un suo ritorno in Italia. La sorprendente e per tanti anche “sconosciuta” clausola ha una durata di 24 mesi: il giocatore sarebbe quindi libero solo a partire dall’1 settembre 2027. Una clausola voluta dal presidente del Napoli per evitare il verificarsi di una condizione: un anno in Turchia e poi il ritorno in Serie A.

Se Osimhen dovesse andare in Italia (in questo caso alla Juventus quindi), il Galatasaray dovrà pagare una penale di 70 milioni al primo anno e 50 al secondo. E in più, al Napoli toccherebbe anche il 10% della rivendita sulla somma incassata dal club turco. Tradotto in parole semplici: il Galatasaray lo venderebbe alla cifra che desidera (quindi circa 75 milioni) più altri 70 della penale da versare eventualmente al Napoli. Per acquistare Osimhen prima del 2027 – per le squadre italiane – servirebbero quindi circa 150 milioni. Infattibile.

In più ci sarebbe da fare i conti con l’ingaggio del calciatore, che oggi guadagna 15 milioni fissi e ha bonus che possono far arrivare lo stipendio fino ai 21 netti. Cifre inimmaginabili in Italia. Nessuno in Serie A guadagna una somma simile. A spezzare ulteriormente i sogni, per le italiane non ci sarebbe più la possibilità di prenderlo con i benefici del Decreto crescita. Fino all’1 settembre 2027 vedere Osimhen in Italia, al momento, è praticamente utopia.