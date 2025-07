L’accordo questa volta c’è. E se le garanzie bancarie arriveranno, come previsto, già oggi, allora mancherà davvero solo la firma per rivedere Victor Osimhen al Galatasaray ma a titolo definitivo. Con una telenovela che ha rischiato di protrarsi per settimane ma che invece si conclude a pochi giorni dall’inizio del ritiro a Dimaro della squadra di Antonio Conte. A cui l’attaccante nigeriano, con l’aiuto di un regolare certificato medico, non ha preso parte.

Perché che le strade fossero definitivamente separate, non c’era alcun dubbio. Ma quando e come, invece, sì, soprattutto dopo i problemi della scorsa settimana che hanno impedito il passaggio ai turchi della punta. Mancavano delle garanzie su cui De Laurentiis non ha voluto transigere. Garanzie che, adesso, sono davvero in arrivo. Nel dettaglio: l’operazione sarà di 75 milioni di euro più un 10% di bonus. Esattamente quanto volevano i campani, che con questi soldi stanno rifinanziando il mercato in entrata (sono la squadra più attiva: dopo quelle di Lang e Lucca, è arrivata ieri l’ufficialità anche di Beukema, e ora si cerca l’altro esterno, oltre al portiere vice di Meret).

Il pagamento sarà dilazionato in 12 mesi: subito entreranno nelle casse del Napoli 40 milioni; poi verranno corrisposte due rate da 17,5 milioni ciascuna entro un anno. Ed è stata aggiunta anche una percentuale sulla futura rivendita che permetterà ai campani di incassare ulteriormente una cifra in caso di cessione a club terzi. Italiani? Sì, ma con un’ulteriore clausola. Se nei prossimi due anni, un club della Serie A dovesse riacquistare Osimhen, allora il Napoli incasserà una percentuale maggiore.

Un’operazione felice per il club, che, cedendo il fuori rosa di lusso, riesce ad accontentare per tempistiche e soprattutto uomini le richieste del suo allenatore. Sembra passato tantissimo tempo, ma erano solo di un anno fa le prime parole preoccupate di Conte, per il mercato che non decollava. Ora, invece, si respira un’aria completamente diversa, senza dimenticare che questa cessione potrà aprire un domino per gli attaccanti. Osimhen al Galatasaray, infatti, permette al Como di prendere Morata (era in prestito ai turchi, rientrerà ora al Milan che lo cederà a titolo definitivo agli azzurri). E ora, soprattutto, c’è un “concorrente” in meno in cerca di squadra per Vlahovic. Il cui capitolo alla Juve sembra davvero sempre più chiuso. Dove, è ancora tutto da scoprire.