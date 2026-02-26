Cappello, bastone e niente documenti. Questo era il quadro che si presentava alle autorità. Sono trascorsi due anni da quella tragica notte e quell’anziano signore non è stato ancora identificato. Per questo la Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha diffuso le immagini dell’uomo trovato senza vita e completamente carbonizzato il 23 febbraio 2024 in via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico di Roma.

Il corpo è stato trovato privo di vita a Trigoria, in un’area adiacente all’ateneo. Secondo quanto riportato in un articolo di cronaca pubblicato allora da Roma Today, l’allarme era scattato nella serata del 23 febbraio, quando era stato segnalato un incendio. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Una volta domate le fiamme, era stato trovato il cadavere, ormai arso dalle fiamme. Non erano stati trovati i documenti utili all’identificazione e nemmeno le indagini svolte nelle ore e nei giorni successivi avevano consentito di risalire all’identità della vittima.

L’uomo sarebbe “presumibilmente di circa 80 anni”, alto “160–165 cm”, “munito di bastone” e con “un borsello a tracolla”. Da qui l’appello alla cittadinanza e agli organi di informazione a diffondere le immagini affinché chiunque riconosca l’uomo possa fornire informazioni utili alla sua identificazione. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare i Carabinieri di Pomezia al numero 0691628859.