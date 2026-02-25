“I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi”. Talento riconosce talento. Così Cristiano Ronaldo ha esordito in un commento di incoraggiamento sotto un post di Lindsey Vonn, campionessa di sci che due settimane fa a Milano–Cortina è caduta durante la discesa libera (dove stava già gareggiando con il crociato rotto), procurandosi una frattura della tibia.

A distanza di 15 giorni dall’infortunio, Lindsey Vonn ha raccontato di aver rischiato di perdere la gamba prima di sottoporsi ai cinque interventi per ridurre la frattura alla tibia. Lo ha fatto con un video sui social, in cui ha raccontato tutti i dettagli di questi 15 giorni: “Ho rischiato l’amputazione della gamba, ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato“. Dopo il messaggi, Lindsey Vonn ha ricevuto messaggi da parte di diversi vip, che hanno commentato il suo post.

Tra questi c’è Cristiano Ronaldo, che ha commentato: “I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che porti dentro di te. Continua a combattere. Le leggende si rialzano sempre”, ha scritto il campione portoghese. Vonn ha risposto al cinque volte Pallone d’Oro: “Detto da te significa moltissimo“.

“Finalmente sono uscita. Dopo quasi due settimane trascorse in un letto quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non ancora a casa, ma è un passo enorme. Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi“, aveva scritto Vonn nel video in questione. Tra gli altri, ha commentato anche Zlatan Ibrahimovic: “Arrendersi non è un’opzione”.