Non solo la squadra femminile: anche cinque atleti del team maschile di hockey hanno detto “no” all’invito di Trump

Alla base della decisione (anche se non ufficialmente) ci sono motivi politici: Brock Nelson, Jackson LaCombe, Jake Guentzel e Jake Oettinger sono nati o cresciuti in Minnesota

Non solo la squadra femminile dopo l’infelice battuta sessista: anche cinque atleti della squadra maschile di hockey su ghiaccio (oro alle Olimpiadi) hanno declinato l’invito di Donald Trump alla Casa Bianca. L’intero team ha fatto visita al presidente degli Stati Uniti martedì, ma non al completo. “Vi riconosco tutti quanti. Conosco ognuno di voi”, ha detto Trump accogliendo i giocatori nello Studio Ovale. Il presidente ha poi stretto loro la mano. “Ragazzi, siete stati grandi”, ha dichiarato il tycoon.

Dei 25 convocati, ne mancavano però 5: Brock Nelson, Jackson LaCombe, Jake Guentzel, Jake Oettinger e Kyle Connor. Ufficialmente tutti hanno rifiutato perché impegnati con i loro club d’appartenenza o perché “desiderosi di rimanere accanto alle famiglie dopo un periodo d’assenza“. Ma – come riportato da The Guardian – sembrano giustificazioni di circostanza e dietro ci sono altri motivi di natura politica.

Nello specifico Nelson, Lacombe, Guentzel e Oettinger sono nati in Minnesota e/o hanno trascorso gran parte della loro infanzia lì. Come ormai noto, il Minnesota è al centro di una stretta sull’immigrazione, con tanto di operazioni dell’ICE (l’agenzia federale USA responsabile del controllo delle frontiere, dell’immigrazione e delle dogane), fortemente voluta da Trump. Proprio per questo motivo gli hockeisti assenti pensano che la loro sia una presa di posizione contro la politica del presidente degli Stati Uniti nei confronti della loro terra d’origine. Connor, che gioca per i Winnipeg Jets in Canada, ha invece dichiarato di aver saltato l’incontro alla Casa Bianca perché voleva concentrarsi sul resto della stagione NHL, che riprenderà mercoledì.

Il presidente degli Usa aveva invitato il team dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, durante una videochiamata negli spogliatoi. Proprio in quella circostanza, il presidente aveva aggiunto con tono ironico che sarebbe stato opportuno invitare anche la squadra femminile, “altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”. Una battuta sessista che ha ovviamente provocato grandi polemiche sui social. La nazionale maschile ha accolto con entusiasmo l’invito, quella femminile ha scelto di non partecipare.