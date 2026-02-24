Il mondo FQ

Rogoredo, il presidente Fontana difende Salvini: “Giudizi frettolosi del centrodestra? Non sono una colpa”

di Simone Bauducco
A margine dell'evento per i novant'anni di coach Dan Peterson, il governatore lombardo commenta il caso di Rogoredo e rilancia sullo scudo penale
“Non mi sembra sia una colpa”. Il governatore lombardo Attilio Fontana risponde così ai cronisti che gli chiedono dei giudizi troppo frettolosi del centrodestra sulla morte di Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Tra questi anche il vice premier Matteo Salvini che aveva prontamente espresso la solidarietà “senza se e senza ma” al poliziotto Carmelo Cinturrino che da lunedì è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Ma a Salvini, il presidente (e avvocato) Fontana non si sente di raccomandare maggiore prudenza nel commentare le vicende giudiziarie: “Non do consigli a nessuno”. E rilancia sullo scudo penale: “Non esclude l’accertamento delle responsabilità”.

