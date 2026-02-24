“Non mi sembra sia una colpa”. Il governatore lombardo Attilio Fontana risponde così ai cronisti che gli chiedono dei giudizi troppo frettolosi del centrodestra sulla morte di Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Tra questi anche il vice premier Matteo Salvini che aveva prontamente espresso la solidarietà “senza se e senza ma” al poliziotto Carmelo Cinturrino che da lunedì è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Ma a Salvini, il presidente (e avvocato) Fontana non si sente di raccomandare maggiore prudenza nel commentare le vicende giudiziarie: “Non do consigli a nessuno”. E rilancia sullo scudo penale: “Non esclude l’accertamento delle responsabilità”.