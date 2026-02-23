Prato, bambina di tre anni muore investita da un’auto nella strada sotto casa

L'incidente è avvenuto domenica sera a Mercatale di Vernio. La madre ha accusato un malore

Una bambina di tre anni è stata investita e uccisa da un’auto domenica sera a Mercatale di Vernio, vicino Prato, poco dopo le ore 19 lungo la strada regionale 325, a pochi metri dalla sua abitazione.

La bambina, secondo le prime ricostruzioni, stava tenendo la mano della madre, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe fuggita correndo poi verso la carreggiata. In quel momento sopraggiungeva un’auto diretta verso Vernio: il guidatore non ha fatto in tempo a evitare l’impatto, descritto successivamente come violentissimo. La piccola sarebbe stata sbalzata per almeno cinque metri sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze: una della Croce Rossa Italiana di Vernio, con medico a bordo, e una seconda della Misericordia di Vaiano con infermiere. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per quasi un’ora, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. La madre, sotto choc dopo quanto accaduto, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’incidente mortale è avvenuto nei pressi dell’abitazione della famiglia della bambina deceduta. L’impatto è stato con una vettura di bassa cilindrata il cui conducente si è fermato a dare soccorso. La strada regionale 325 in quel tratto si sviluppa fra le case. Sconvolti i conoscenti che dalle abitazioni intorno sono accorsi a rendersi conto dell’accaduto ed hanno scoperto che era morta la loro piccola vicina.