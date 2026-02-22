“Antonio Di Pietro si schiera per il sì al Referendum? No, non mi è capitato di discuterne. Ho scambiato con Di Pietro un messaggio, lui mi ha mandato una mail e io a lui però non entravo nel merito. Dopodiché bisognerebbe chiederlo a Di Pietro come gli è venuto in mente. Non siamo tutti uguali e non tutti la pensano allo stesso modo. Per esempio, io sono dell’opinione che un magistrato non debba fare politica“. Così l’ex magistrato Piercamillo Davigo, ospite insieme a Gherardo Colombo del Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it.

“I magistrati non sono capaci di fare politica, perché loro sono abituati a decidere sui parametri di lecito-illecito, torto-ragione, colpevole-innocente. Nel mondo della politica funzionano altri parametri: alleato-avversario, utile-dannoso, che non sono gli stessi su cui il magistrato si deve dare da fare per rispettarli – prosegue – Quindi se cambia completamente i parametri di riferimento è difficile che possa fare bene il politico. A meno che non fosse già politico quand’era magistrato e allora meglio che sia andato a fare un’altra cosa”.

“Forse un po’ tranchant perché ci sono anche degli esempi molto chiari di persone che hanno saputo fare il magistrato e hanno saputo fare il politico – replica invece Colombo – Magari delle volte c’è qualcuno che è eclettico. Io sono del parere, perché sottostante c’è questa roba che invece Antonio si è dedicato alla politica dopo avere fatto il magistrato, ecco lascerei perdere questo aspetto. Io credo che si tratti un pochino del pensiero in generale, insisto molto su questo. Perché vedete al di là delle parole che usiamo, noi siamo molto coerenti rispetto a quello che è il nostro punto di vista vero. Tante volte diciamo una cosa e ne sentiamo un’altra, cioè non è necessario essere ipocriti. Ecco io credo che Antonio creda un pochino di più di quel che può succedere a me che la società verticale non sia una brutta cosa“.